На два меньше, чем накануне. Суточного антирекорда нет. Последний раз он фиксировался накануне, когда кривая заболеваемости поднялась до 324 заражённых. Всего лабораторно подтверждённых

На два меньше, чем накануне. Суточного антирекорда нет. Последний раз он фиксировался накануне, когда кривая заболеваемости поднялась до 324 заражённых. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 63 132. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (73 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 79. Всего с начала пандемии в областном центре уже 14