Запущена работа «горячей линии»: 8-800-200-34-11. Звонки, поступившие в колл-центр, перенаправляются в областной штаб, а затем доводятся до муниципалитетов.

Во Владимирской области в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки возобновили работу добровольческие штабы. Акция взаимопомощи #МыВместе – продолжается.Волонтёры нацелены на адресную помощь самоизолированным гражданам старше 60 лет. Они приобретают для пожилых людей необходимые товары, продукты и медикаменты, а также участвуют в информировании населения.Запущена работа «горячей линии»: 8-800-200-34-11. Звонки, поступившие в колл-центр, перенаправляются в областной штаб, а затем доводятся до муниципалитетов.Регион также присоединяется к всероссийской акции «Маленькие радости для врачей». Завтра, 2 ноября, сладкие гостинцы для медиков можно принести во:− владимирскую горбольницу №2 – в 10:00;− владимирскую областную станцию переливания крови – в 10:20;− ОКБ – в 11:20;− владимирскую горбольницу №5 – в 12:20.