За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых один человек погиб и 47 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 85 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Полицейскими оформлено 344 происшествий с материальным ущербом.Петушинский районПо предварительной информации, 25.10.2021 г. в 07:00 на 131 км автодороги М-7 «Волга» (населенный пункт д. Липна), водитель автомобиля Лада Веста, 1999 г.р., допустил наезд на металлическое тросовое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Веста, 1987 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 26.10.2021 г. в 09:05 на 257 км автодороги М – 7 «Волга» водитель автомобиля Лада – Приора, 1971 г.р., допустил съезд в правый кювет, где произошло опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомобиля Лада – Приора, 1996 г.р., госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 27.10.2021 г. в 06:40 на 5км автодороги М-7 «Волга», подъезд г. Иваново, (мкр. Юрьевец ул. Ноябрьская), водитель автомобиля ВАЗ – 21150, 1990 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем РЕНО – SYMBOL под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП водители транспортных средств направлены на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 28.10.2021 г. в 16:30 на 20 км автодороги «Вязники – Сергиевы – Горки-Татарово» водитель автомобиля ВАЗ – 211140, 1992 г.р., съехал с дороги на правую обочину, где совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 31.10.2021 в 10.45 на 280 км ФАД М7 «Волга» водитель автомобиля Ивеко, 1966 г.р., двигаясь в направлении Нижнего Новгорода, на регулируемом перекрестке совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Ман под управлением водителя 1960 г.р. В результате ДТП водитель большегруза Ивеко был доставлен в медицинское учреждение.Александровский районПо предварительной информации, 29.10.2021 г. в 21:35 в г. Александров на ул. Балакиревская у д.1А водитель автомобиля Шкода Октавия, 1991 г.р., при прохождении поворота допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля Шкода Октавия и пассажир 2000 г.р. госпитализированы, пассажир 1998 г.р. скончался.Муромский районПо предварительной информации, 30.10.2021 г. в 17:00 в г. Муром на ул. Кирова у д.30 водитель Сузуки SX 4, 1950 г.р., допустила наезд на пешехода 1953 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована.Муромский районПо предварительной информации, 31.10.2021 г. в 06:50 в г. Муром по Радиозаводскому шоссе у д.4 водитель автомобиля Лада – Гранта, 1973 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю Лада – Калина под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада – Калина направлен на амбулаторное лечение.