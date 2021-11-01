Во Владимире задержали мужчину, который украл шесть телефонов из магазина на сумму около 140 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, злоумышленник воспользовался случайно оставленными в дверце

Во Владимире задержали мужчину, который украл шесть телефонов из магазина на сумму около 140 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, злоумышленник воспользовался случайно оставленными в дверце витрины ключами. Действия похитителя зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале. Благодаря ей личность похитителя была немедленно установлена. По горячим следам подозреваемый был задержан. Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы УМВД