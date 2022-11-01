Про такие браки говорят: заключены на небесах. Роман Тамары Синявской и Муслима Магомаева начался в Баку осенью 1972 года, а поженились они 23 ноября 1974 года в Москве. Регистрацию отношений двух оперных исполнителей организовал художник Таир Салахов. И были звезды вместе почти четыре десятилетия. Корреспондент Дни.ру встретился с вдовой Муслима Магомаева в носящем его имя концертном зале Крокус Сити Холл на концерте к 80-летию со дня рождения прославленного баритона.

Про такие браки говорят: заключены на небесах. Роман Тамары Синявской и Муслима Магомаева начался в Баку осенью 1972 года, а поженились они 23 ноября 1974 года в Москве. Регистрацию отношений двух оперных исполнителей организовал художник Таир Салахов. И были звезды вместе почти четыре десятилетия. Корреспондент "Дни.ру" встретился с вдовой Муслима Магомаева в носящем его имя концертном зале "Крокус Сити Холл" на концерте к 80-летию со дня рождения прославленного баритона.Оперная певица, многолетняя солистка Большого театра, народная артистка СССР Тамара Синявская не любит внимания к себе. "Я не кинозвезда, чтобы позировать, – пояснила она нежелание специально улыбаться на камеру. – Считаю, что это внимание сегодня – к Муслиму, а не ко мне".На установленном в фойе "Крокуса" баннере фотографии Магомаева разных лет. Это все – часть жизни, сердца и души и Синявской. "Этот кадр был сделан в Баку зимой, в один из наших первых туда семейных приездов, поэтом я в шубе", – улыбается 79-летняя Тамара Ильинична. В ту пор ей было чуть за 30, и казалось, что вся жизнь – впереди...К сожалению, таких, как Муслим Магомаев, певцов, больше не было и не будет. "Его уникальность – в необычности, деликатности, человечности, умении распорядиться своим Божьим даром", – уверена вдова певца.И Магомаев, и Синявская обрели друг друга лишь со второй попытки. Он три года был женат на Офелии Велиевой – однокурснице по Бакинскому музыкальному училищу. А первым мужем Синявской стал Сергей Бережной – артист балета Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, впоследствии ушедший в юристы. Но именно Синявской было суждено стать музой и мелодией Магомаева!Он ушел из жизни до обидного рано – 25 октября 2008 года умер на глазах у любимой жены в 66 лет от ишемической болезни сердца. А Синявская готовится в будущем году отмечать уже собственное 80-летие. 14 лет она живет без своего самого главного в жизни мужчины, без его огромной любви...Тамара Ильинична, несмотря на возраст, ведет активную жизнь, заведует кафедрой вокального искусства в ГИТИСе. Студенты говорят, что у нее не забалуешь – терпеть не может халтурщиков и бездарностей, требовательна донельзя, считает, что работа должна быть на первом месте. Иначе в этой тяжелой профессии нельзя добиться успеха.