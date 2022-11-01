В Баку прошла 27-я Азербайджанская международная выставка. В ней приняли участие 7 предприятий...

В Баку прошла 27-я Азербайджанская международная выставка. В ней приняли участие 7 предприятий Владимирской области. С какими странами провели переговоры и к чему они приведут? Подробности в нашем сюжете.Это самая крупная выставка строительных и отделочных материалов в СНГ. Коллективный стенд для предприятий тридцать третьего региона организовал Владимирский центр поддержки экспорта.Один из участников - Владимирская дверная компания. Она изготавливает входные и межкомнатные двери.Артём Бычков, директор по производству компании ВДК:- МДФ - качественный материал, который позволяет использовать нашу продукцию в условиях повышенной влажности, то есть это не дерево, которое рассыхается, ссыхается. Это более 80% влажности, МДФ.За 16 лет работы предприятие выпустило больше 8 с половиной миллионов дверей. 50% продукции идет на экспорт. Благодаря международной выставке географию поставок удалось расширить.Александр Арефьев, заместитель директора по развитию крупнооптовых продаж компании ВДК:- Есть договоренности о детальной проработке ассортимента. Надеемся освоить новые рынки, найти новых клиентов как в странах Кавказа, так и в других странах, которые участвовали в выставке."Спец Прожект Групп" - еще один участник выставки. Компания производит бронированные конструкции для силовых структур, госкорпораций и кредитных учреждений. Все изделия разрабатывают самостоятельно. А затем тестируют на прочность.Андрей Смирнов, генеральный директор компании "Спец Прожект Групп":- Изделие ставится, и специальное оборудование замеряет скорость пули, делает выстрел. Сзади ставится белый лист (его называют свидетелем), который показывает, было пробитие или нет.Елена Коноплёва, руководитель отдела продаж компании "Спец Прожект Групп":- Надеюсь, что мы заключим несколько контрактов. И это первая ласточка. Первый кирпич в здании нашей экспортной деятельности, которая будет развиваться в дальнейшем, в том числе с Российским экспортным центром Владимирской области."КовровЛесПром" занимается производством пиломатериалов из хвойных и лиственных пород древесины. Работают по немецкой технологии.Игорь Завязкин, коммерческий директор предприятия "Ковровлеспром":- На сегодняшний день по поставке продукции это именно Азербайджан, намечаются логистические решения с помощью голландской фирмы. Предполагаем заключение контрактов с Ираном и с Египтом.Объемы продаж увеличиваются, поэтому расширяется и производство. Новый промышленный объект появится в Ковровском районе.Елена Лужнова, генеральный директор компании "Ковровлеспром":- Есть всегда потребность в водителях лесовозной техники. У нас большой автопарк техники и есть некая неукомплектация. Мы находимся в поиске. Также рассматриваем водителей-погрузчиков вилочных, фронтальных. И специалистов лесного хозяйства.Предприятия Владимирской области участвовали в международной выставке "БакуБилд" впервые. По ее итогам удалось найти новых клиентов, а некоторые компании впервые смогут проявить себя на международном рынке.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести-Владимир"