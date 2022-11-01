2 ноября Православная церковь почитает память Артемия Антиохийского – святого великомученика,...

2 ноября Православная церковь почитает память Артемия Антиохийского – святого великомученика, который был военачальником при Константине Великом. За успехи на воинском поприще он получил должность наместника Египта. Артемий был в корне несогласен с политикой императора Юлиана Отступника, планирующего восстановить язычество и искоренить христианство, за что и пострадал.Это период, когда нужно быть максимально сосредоточенным, контролировать мысли и эмоции. Плохие намерения нужно отложить, следует постараться вести себя правильно и естественно.Артемию молились об избавлении от болезней, а также от случайной смерти. Святой помогал в лечении грыжи. Своим покровителем великомученика считали военные.2 ноября принимались за укрепление забора, ворот, дверей дома и построек. Наступал прекрасный период для наведения порядка в доме.На Артемия наши предки продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту, а также готовили припасы. Мужчины укрепляли ограды и заборы, чтобы защитить дом не только от воров, но и от диких зверей. Волки зимой особенно опасны. Они могут нападать на домашних животных и людей.Что нельзя делать:• В этот день категорически запрещается ругаться, обижаться и выяснять отношения. Все разбирательства лучше отложить, а сегодня простить всех своих знакомых и близких.• Также 2 ноября не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества. Лучше остаться наедине со своими родными и провести вечер в тихом семейном кругу.• Нельзя рисковать, заниматься такими делами, успех которых зависит от удачи и везения. С большой степенью вероятности, результат будет неудовлетворительным.• Если сегодня можно завершить какие-либо дела, нельзя оставлять их незавершёнными, откладывать на другое время.• Двери сегодня лучше оставлять открытыми. Их нельзя запирать на ключ, пока домочадцы не пойдут спать.Приметы:• Если лиственница иглы сбросила, то скоро снег выпадет, и долго не будет таять.• На деревьях иней– следующий год будет неурожайным.• Волки воют – скоро похолодает.• Волки собираются в стаи – к сильным морозам.• Волк перебежал дорогу – к счастью. Считалось, что если голодный хищник не тронул, то любые беды будут обходить стороной.Фото: https://www.pxfuel.com/