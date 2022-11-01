На защиту прав ребёнка встала прокуратура.

В Суздале после вмешательства прокуратуры ребенку-инвалиду должны предоставить дополнительное жилье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Власти Суздаля признали семью, которая воспитывает девочку, малоимущей и нуждающейся в квартире. При этом у юной пациентки диагностировано заболевание, дающее ей право на дополнительные квадратные метры.«В связи с этим, семье должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору социального найма с учётом права ребёнка-инвалида», - гласит закон.Однако, чиновники не торопились выделять суздальцам помещение. Жители обратились в прокуратуру, которая через суд обязала местную администрацию выполнить свои обязанности.Решение Фемиды пока не вступило в законную силу.