Екатерина Андреева пошла на риск.

Екатерина Андреева пошла на риск.Знаменитая ведущая новостей, несмотря на свой строгий образ, настоящая авантюристка. Екатерина Андреева в очередной раз ускакала за бугор, откуда, как всегда, делится фотографиями и роликами.Известная брюнетка прибыла в Индию, где познает местные колориты. Звезда, к примеру, уже успела познакомиться с ядовитыми змеями! Причем вела себя настолько бесстрашно, что ее поклонники назвали "железной женщиной". Но общения с пресмыкающимися ей оказалось мало. Теледива отправилась в сафари на автомобиле с открытым верхом, где встретила настоящего тигра!Кажется, что Екатерине Андреевой повезло, потому что хищник не причинил вреда непрошеным гостям. Врач-терапевт Юрий Серебрянский, услышав историю о путешествии ведущей, пришел в ужас от такой безалаберности. В его голове беспечную звезду насмерть растерзал зверь. Специалист отметил, что человек всегда должен сохранять рассудок, а ведущая, кажется, принимает такие опасные решения без головы на плечах."Голова должна быть у человека. Думаете, она нас послушает? Тигр, бывает, нападает на машину, на сидящих людей", – отметил медик.Совет врача несомненно дельный. Но в жизни важно также не бросаться из крайности в крайность. Как передает, в Самарской области задержали пастуха, у которого нашли при себе самодельное оружие: он объяснил, что носит его для защиты от диких животных. Впрочем, зная решительность Екатерины Андреевой, для будущих приключений ей было бы неплохо подумать о самообороне.