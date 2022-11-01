Яна Поплавская спешит растрезвонить на весь белый свет новость о своем счастье с мужчиной.

Яна Поплавская спешит растрезвонить на весь белый свет новость о своем счастье с мужчиной.Недавно российская актриса театра и кино Яна Поплавская вновь обрела женское счастье. Она вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева через семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Супруг младше Поплавской на 15 лет: ей 55, а ему 40."Решили показать пример традиционного брака. Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака мужчины и женщины?" – рассказала желающая озолотиться Яна Поплавская.Известная в России и СНГ по роли Красной шапочки в одноименном фильме Яна Поплавская в последнее время активно выражает патриотическую позицию и пропагандирует традиционные ценности. Тем не менее, не все фанаты могут назвать отношения с новым мужем традиционными."Семь лет в гражданском браке, это блин семейные ценности", "Семь лет жили вне брака? И эта женщина будет кого-то упрекать?" – написали критики в комментариях.Между тем таролог Марианна Абравитова отметила, что Яна Поплавская не последний раз вышла замуж. Медиум сделала расклад на картах и, благодаря паранормальным способностям, увидела будущее. В нем она условно застукала актрису в постели с другим мужчиной. Таролог уверена, что у звезды будет еще один брак.