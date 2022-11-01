Кристина Орбакайте продолжает заниматься любимым делом, несмотря ни на что.

Кристина Орбакайте продолжает заниматься любимым делом, несмотря ни на что.Этой осенью Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой и сыном Гарри улетела в Израиль, попутно обругав россиян и российскую власть. Интересно, чтостаршая наследница знаменитой артистки Кристина Орбакайте предпочла остаться в России. Певица не позволяла себе никаких публичных резких высказываний, а потому не подверглась опале. 51-летняя звезда фильма "Любовь-морковь" остается одной из востребованных артисток на родине.Орбакайте продолжает делиться с поклонниками свежими снимками, делая публикации в соцсетях. Например, недавно певица показала фотографию, на которой запечатлена вся в черном на фоне множества цветов. Особое внимание публики привлекают печальные глаза Кристины. Можно предположить: артистка грустит из-за того, что она осталась без самого родного человека – матери, которая сейчас находится за несколько тысяч километров от Москвы.Отвлечься от неприятных моментов Орбакайте, наверняка, помогает работа. Например, недавно она озвучивала четвертую часть комедии "Любовь-морковь", о чем также рассказывала поклонникам в своем телеграм-канале.Ранее нумеролог объяснил, почему Кристина Орбакайте и Алла Пугачева встали по разные стороны баррикад. Его слова "Дни.ру".