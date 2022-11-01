Анджелина Джоли и Шарлиз Терон – две самые красивые актрисы Голливуда. Однако мало кто знал, что их связывает вражда длиною в жизнь.

Анджелина Джоли и Шарлиз Терон – две самые красивые актрисы Голливуда. Однако мало кто знал, что их связывает вражда длиною в жизнь.Женская дружба и Голливуд – понятия несовместимые. В этом ключе отсутствие публичных склок уже дает надежду: кажется, что красотки поддерживают нейтралитет и им просто нет дела друг до друга. До недавнего времени многие были уверены, что Шарлиз Терон и Анджелина Джоли именно из этого лагеря. Они не были подругами, не делили роли и мужчин, но инсайдеры убеждают: женщины таят взаимную жгучую ненависть.История многолетней вражды началась банально: из-за мужчины. Еще в 2002 году на съемках фильма "Проснувшись в Рино" Джоли с первого взгляда невзлюбила хохотушку Терон. Анджелине Джоли, страдающей от очередной депрессии, тогда показалось, что блондинка флиртует с ее мужем Билли Бобом Торнтоном. Одной этой шальной мысли стало достаточно, чтобы зародить семя ненависти.Затем Джоли стала убеждать себя: Терон копирует ее во всем! Тоже развелась с мужем, затем точно так же усыновила ребенка из приюта, расположенного в стране третьего мира. Вишенкой на торте стало то, что даже дети этих двух голливудских демонесс вели себя, как назло, похожим образом: бунтовали и носили одежду противоположного пола. Ненависть достигла апогея.Со временем даже роли Анджелины Джоли и Шарлин Терон стали схожи: Лара Крофт и Фуриоса, Малефисента и мачеха Белоснежки. Примечательно, что Оскар обе из них получили также за почти идентичные роли в фильмах "Прерванная жизнь" и "Монстр".Казалось бы, у них столько общего, что на этом фундаменте построилась бы великолепная дружба... Но, увы... Даже друзья, пытавшиеся их помирить, оказались бессильны: очная ставка провалилась. Джоли, едва завидев Терон, сбежала как черт от ладана.Анджелина Джоли, так и не попытавшись разобраться в себе и зарыть топор войны, продолжает источать ненависть. А что же Шарлиз Терон? С милой улыбкой она отмахивается от подобных тем и плетен: она выше этого.