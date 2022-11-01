С 1 ноября Ирина Анатольевна ушла на заслуженный отдых, отдав учреждению 34 года.

Ирина Захарова покинула пост главврача поликлиники №1 во Владимире. С 1 ноября Ирина Анатольевна ушла на заслуженный отдых, отдав учреждению 34 года.Она окончила Ярославский мединститут по специальности «Терапия». На время интернатуры устроилась в первую городскую поликлинику. Через год её трудоустроили участковым терапевтом. В 2012 году доктора назначили заместителем главного врача по медицинской части. В августе 2016 года она возглавила больницу, проруководив ей до ноября 2022-го.Фамилия сменщика Ирины Захаровой пока не называется.