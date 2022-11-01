1 ноября 2022 года на Руси издавна начинали готовиться к завершению осени и встрече зимы.

1 ноября 2022 года на Руси издавна начинали готовиться к завершению осени и встрече зимы.1 ноября 2022 года по народному календарю отмечается Иванов день — праздник, когда на Руси провожали осень. Православные верующие в этот церковный праздник вспоминают важные события, когда были перенесены мощи преподобного Иоанна Рыльского — покровителя болгар.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДАВ этот церковный праздник категорически запрещается сушить одежду на улице, а также оставлять открытыми двери и окна своего жилища. Считалось, что нечистая сила обязательно может этим воспользоваться и навлечь беду. Люди старались задобрить конюшенного домового, чтобы он не вредил лошадям в стойлах. Нельзя было игнорировать домового, обязательно оставляли ему угощение в конюшне.Также нельзя в этот день отказывать людям в помощи, особенно просящим. Также нельзя надевать чистую одежду после стирки, лучше было доносить старую.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИВ этот день крестьяне начинали основательно готовиться к встрече зимы, так как в поле все работы были завершены. Кое-где уже лежал снег. Раньше в этот день в отдельных регионах России нередко уже начинались крепкие морозы.В этот церковный праздник часто готовили различные блюда из курицы. После плотного обеда принято было рассказывать друг другу страшилки, что тоже считалось задабриванием домового.Если в этот день лежит снег – жди скорых морозов. Если же на дворе оттепель, то весна будет ранней.