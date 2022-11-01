Повышение пенсий, осенний призыв, переход на российский софт... Коротко о главных нововведениях...

Повышение пенсий, осенний призыв, переход на российский софт... Коротко о главных нововведениях ноября.Пенсию с 1 ноября повысят бывшим работникам угольной промышленности и летчикам гражданской авиации. Тем, кому по стажу положена доплата, перерасчет произведут автоматически. Удвоится и фиксированная часть пенсии по старости у тех пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, - сообщают "Известия".С сегодняшнего дня упрощается процесс получения соцпомощи. Три десятка региональных выплат теперь будут напрямую переводиться из бюджета на карту "Мир". В их числе пособия по уходу за инвалидами, выплаты на детей, стипендии сиротам и другие. Получателю необходимо указать лишь номер карты. Первые пособия придут на помощь по новой системе уже в ноябре.Сегодня в России стартует осенний призыв солдат-срочников. Начало кампании было отложено на месяц. Владимирская область отправит в войска около тысячи новобранцев. В Кремле заявили, что солдаты-срочники не привлекаются и не будут привлекаться к участию в специальной военной операции и по истечении срока службы будут направлены домой.Госорганы с сегодняшнего дня попробуют "переехать" на российское программное обеспечение. Первые участники эксперимента: Минцифры, МВД и Росреестр. Участвовать можно по коллективной и личной инициативе. Подать заявку необходимо до 1 апреля 2023 года. Напомним, с 25 года иностранное ПО попадет под запрет.