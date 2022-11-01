Концерт Золотые хиты МУЗ-ТВ, организованный продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION, подарил поклонникам редкую возможность увидеть кумиров молодости, которые сейчас редко где появляются. Открывало же его зажигательное выступление официального диджея Филиппа Киркорова Кати Гусевой.

Концерт "Золотые хиты МУЗ-ТВ", организованный продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION, подарил поклонникам редкую возможность увидеть кумиров молодости, которые сейчас редко где появляются. Открывало же его зажигательное выступление официального диджея Филиппа Киркорова Кати Гусевой.О немыслимых гонорарах артистов ходят легенды. Мол, зашибают миллионы, когда народ перебивается с хлеба на квас.Поэтому корреспондент "Дни.ру" прямо спросил Катю Гусеву о том, сколько она получает за выступление. "Из девушек-диджеев, которые есть сегодня на сцене, я самая высокооплачиваемая в стране, – призналась Гусева. – Час моего выступления стоит не менее 250 тысяч рублей. Хотя я знаю и таких, кто работает за 5 тысяч"."Правда, в этот новый год я работать, как обычно артисты, не планирую – улечу отдыхать, – заметила Катя. – И ничего страшного, что не заработаю".А вот Филипп Киркоров без работы точно не останется. "Не падая в цене и вечно на коне", – как пела когда-то его бывшая жена Алла Пугачева.Кстати, Гусева рассекретила астрономические гонорарыкороля российской эстрады. "Он берет сегодня около 10 миллионов рублей за выступление, – сообщила Катя. – И ему такие деньги, конечно, платят, потому что это номер один на эстраде". За сумму с шестью нулями Лучезарный предлагает программу хитов мирового уровня и шоу соответствующего же размаха.Телеверсию концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ" смотрите 4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 18:20.