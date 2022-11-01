Недавно Светлана Ходченкова вышла в свет с загадочным незнакомцем, а накануне показала свой беременный живот.

Недавно Светлана Ходченкова вышла в свет с загадочным незнакомцем, а накануне показала свой беременный живот.Прославленная актриса была замужем всего один раз, но, к сожалению, брак с коллегой по цеху Владимиром Яглычом развалился. С тех пор у блондинки не было серьезных отношений – по крайней мере публике она об этом не рассказывала. Впрочем, в жизни Светланы Ходченковой из без романов достаточно представителей мужского пола: в виду актерской работы она меняет мужчин как перчатки – на съемочных площадках.Накануне в ее микроблоге появился очень занимательный снимок: весьма постаревшая актриса в просторной одежде явила миру свое беременное пузо! Конечно, можно было бы подумать, что звезда на самом деле находится в интересном положении – но это все ради очередной роли, а живот, к сожалению, пока только накладной.Совсем скоро поклонники увидят свою любимицу в новом образе в картине "Очевидное невероятное". Рядом со Светланой Ходченковой на снимке стоят ее коллеги по творческому цеху, кстати, мужчины. Так что, народ задал артистке ироничный вопрос: "Кто из них двоих это сделал?"Стоит отметить, что многие пользователи нашли актрису довольно привлекательной в образе будущей мамочки: россияне признали, что ей все это очень идет!"Очень милая. Вау! Замечательный кадр!" – написали восхищенные поклонники под новым снимком Светланы Ходченковой.