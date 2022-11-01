Во Владимирской области принят закон об оказании бесплатной юридической помощи. На днях его...

Во Владимирской области принят закон об оказании бесплатной юридической помощи. На днях его одобрили депутаты Законодательного собрания. Законное право на безвозмездную консультацию юриста, содействие в оформлении искового заявления и даже услуги по представлению интересов в суде получили семнадцать категорий граждан. Об этом и других итогах очередной сессии облпарламента "Вестям" рассказал зампред Заксобрания Владимирской области Дмитрий Рожков.