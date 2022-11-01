Леонид Агутин разоткровенничался в соцсетях об отношениях со своей женой.

Леонид Агутин разоткровенничался в соцсетях об отношениях со своей женой.Звездные супруги вместе уже больше двадцати лет! Весьма солидный срок по меркам российского шоу-бизнеса, где каждый год какая-нибудь пара объявляет ра разрыве. Вместе с тем вокруг личной жизни Леонида Агутина и Анжелики Варум ходит много неприятных слухов.Народ постоянно шепчется о том, что знаменитое семейство испытывает проблемы, а музыканту, к слову, то и дело приписывают новых любовниц – после того, как он попал в скандальную хронику из-за поцелуев с незнакомкой за спиной у жены. Сами супруги предпочитают свои отношения не комментировать, но время от времени намекают в соцсетях о том, что все у них хорошо.Накануне Леонид Агутин опубликовал в микроблоге неожиданный пост, который посвящен жене. К тексту он прикрепил фотографию своего лица – весьма неудачную. Артиста запечатлели во время съемок "Голоса" с перекошенным лицом то ли от досады, то ли удивления. Этот снимок, пожалуй, можно охарактеризовать фразой: лицо бульдожки, грация картошки.Так вот, под этим неудачным кадром он разместил небольшое стихотворение, которое написал еще в 2017 году: "В минуту тяжелых сомнений и пессимистических дум. Уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум."Музыкант этим поступком выставил жену во всей красе: как любимого и самого главного человека в своей жизни. Кажется, несмотря на дату сочинения, эти строки до сих пор актуальны для Леонида Агутина, который очевидно души не чает в своей жене и всегда готов попросить у него совета.