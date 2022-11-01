В жизни Павла Прилучного появилась не только молодая жена, но и другая женщина.

В жизни Павла Прилучного появилась не только молодая жена, но и другая женщина.1 ноября в Москвесостоялась премьера российской комедии режиссера Елены Хазановой "Любовники".Сюжет фильма крутится вокруг троих друзей, которые пытаются наладить личную жизнь,а заодно и помочь другим мужчинам не нарваться на коварных любовниц. Главныероли исполнили Роман Курцын, Алексей Золотовицкий и Павел Прилучный.Последнийпоявился на премьере не один, а в интересной компании. Павел Прилучный показалпублике любимую женщину старше себя — свою новоиспеченную тещу Гаянэ Брутян.Напомним, что в августе этого года актер связал себя узами брака с молодойактрисой Зепюр Брутян. Пара познакомилась на съемочной площадке несколько летназад.Глядя нафотографии с мероприятия, невозможно не отметить счастливые лица молодой семьи.Несмотря на традиционное воспитание армянской девушки, Зепюр и Павел нестесняются демонстрировать свои чувства на камеру.Для выхода в светтеща Павла Прилучного, как и Зепюр, собрала волосы в высокую прическу и сделалалегкий макияж. Как и дочь, она надела каблуки, чтобы выглядеть гармоничнее рядомс высоким Павлом. И хотя громкой премьеры фильмы не случилось, объективыфотографов были прикованы к улыбающейся троице.