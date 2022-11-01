Госинспекторы по маломерным судам вышли в рейд на реку Содышка. Сотрудники МЧС провели беседы с рыбаками и напомнили им об опасности, которая может подстерегать их на воде. Нарушения правил

Госинспекторы по маломерным судам вышли в рейд на реку Содышка. Сотрудники МЧС провели беседы с рыбаками и напомнили им об опасности, которая может подстерегать их на воде. Нарушения правил безопасности самые обычные – спасательный жилет в лодке есть, но вот надеть его судовладельцы зачастую забывают. Спас жилет у вас с собой смотрю. А почему не