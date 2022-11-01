В рамках выставки InSharmExpo-2022 на стенде Минпромторга России были представлены 20 отечественных компаний, прошедших предварительный отбор среди молодых российских производителей парфюмерии и косметики. Главная тема выставки этого года – Рост и развитие брендов в условиях ограничений и санкций.

рамках выставки InSharmExpo-2022 на стенде Минпромторга России былипредставлены 20 отечественных компаний, прошедших предварительный отбор средимолодых российских производителей парфюмерии и косметики. Главная тема выставки этого года – "Рост и развитие брендов в условиях ограничений и санкций".Согласно информации Росстата по итогам первойполовины 2022 г. в России произвели 1,14 млрд единиц парфюмерно-косметическойпродукции, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Вместе с тем, перед российскими производителями стоит задача кратно нараститьвыпуск продукции, обеспечить парфюмерии и косметикой внутренних потребителей ивыйти на международные рынки."Министерство реализует широкий спектр мерподдержки отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции,среди которых компенсация части затрат на проведение научно-исследовательских иопытно-конструкторских работ, содействие выводу товаров на экспортные рынки исубсидирование затрат на продвижение российских косметических продуктов", -отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской ФедерацииМихаил Иванов.В InSharmExpo-2022 приняли участие бренды изРоссии, Белоруссии, Турции, Кореи, Китая, Тайваня и других дружественных стран– в общей сложности свою продукцию на выставке показали свыше 400 компаний изразных государств, что свидетельствует о важности мероприятия на международнойарене.