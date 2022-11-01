Оперная певица Мария Максакова высказала свое мнение относительно недавних событий в жизни Ксении Собчак.

Оперная певица Мария Максакова высказала свое мнение относительно недавних событий в жизни Ксении Собчак.Телеведущая иавтор ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" Ксения Собчак спешно покинулаРоссию. Она проходит свидетелем по уголовному делу, развернувшемуся вокругкоммерческого директора Кирилла Суханова.По неподтвержденнымданным, сбежавшая Ксения Собчак сейчас находится в Литве. Поступок ведущейшироко обсуждается в СМИ, как российских, так и зарубежных. Не все коллеги иобщественные деятели поддерживают Ксению Анатольевну, а кто-то откровеннонедолюбливает.Так, опернаяпевица Мария Максакова и два журналиста канала "FREEДОМ" публичновтоптали Собчак в грязь. В интервью артистка заявила, что циничная и беспринципнаяКсения вызывает сильнейший уровень ненависти."Она можетполучить плевок в лицо и от уровня негодования может превратиться из "кровавойбарыни" в окровавленную", — заявила Мария. По ее мнению, другиестраны, помимо России, могут начать "флешмоб с плевком в ее адрес".Пока КсенияСобчак не прокомментировала такое заявление. Напомним, что после грубых слов другогопопулярного российского исполнителя она сразу записала ответное видео.Возможно, совсем скоро появится и новый публичный ответ Максаковой от Собчак.