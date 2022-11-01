Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в рамках специальной операции. Со словами поддержки и благодарности в адрес бойцов обращаются маленькие россияне, которые пишут письма на фронт.

Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в рамках специальной операции. Со словами поддержки и благодарности в адрес бойцов обращаются маленькие россияне, которые пишут письма на фронт.Одно из таких писем глубоко тронуло российского бойца. Суровый мужчина, защищающий Родину с непоколебимым духом, не смог сдержать слез, прочитав первые строчки послания от ребенка."Здравствуй, солдат, меня зовут Дима. Я пишу тебе письмо, чтобы тебе было легче" – с таких строчек начинается письмо.Дальше читать письмо на камеру военнослужащий не смог. Он вытер слезы с глаз и попросил остановить съемку.Акцию "Добрые письма" запустило Российские движение детей и молодежи. Ребята пишут слова поддержки и благодарности военнослужащим и делают для них талисманы на удачу.Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно опубликовать письмо в соцсетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Волонтеры доставят все послания участникам специальной операции в места их дислокации.