Слава довольна собой, ведь, по мнению певицы, она выглядит идеально.

Слава довольна собой, ведь, по мнению певицы, она выглядит идеально.Не так давно певица Слава перенесла несколько пластических операций. Исполнительница хита "Одиночество" решилась на откачку жира. 42-летняя артистка не перестает хвастаться своим преображением, изящными формами, чем, к слову, стала раздражать некоторых интернет-пользователей.Например, недавно Анастасия Сланевская поделилась с подписчиками в популярной социальной сети видео, на котором она выгибается в разные стороны стоя перед зеркалом в одном купальнике. "Ну мама, конечно, мама", – с неприкрытым восхищением приговаривала артистка.Такая выходка взбесила некоторых подписчиков настолько, что они не смогли смолчать. Один из интернет-пользователей намекнул на скудоумие Сланевской. "Я думала, что в 44 люди умнее. Не уподобляйтесь Волочковой", – написала некая девушка. Знаменитая артистка не стала отвечать на едкий комментарий.Ранее певица Слава со слезами на глазах обратилась к россиянам. Она рассказала о несправедливости, которая ее раздражает. "Очень бесит", – говорила артистка. Оказалось, все дело в поведении коллег по творческому цеху. Что имела в виду артистка, ранее "Дни.ру".