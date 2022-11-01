Уехавшая в Израиль Алла Пугачева пугает поклонников своим видом.

Уехавшая в Израиль Алла Пугачева пугает поклонников своим видом.Народная артисткаРФ Алла Пугачева со скандалом покинула территорию страны почти месяц назад. Заэто время лояльная публика артистка сильно уменьшилась — не все зрителипростили Алле Борисовны спешный отъезд и громкие слова. Однако, остались и те,кто продолжает сопереживать Пугачевой. А поводов для беспокойства достаточно.Так, в Сети сталипоявляться слухи об обострении неприятного недуга Аллы Пугачевой. Поговаривают,что состояние волос артистки чахнет на глазах, а скрывать проплешины становитсявсе труднее. Выдравшая волосы звезда пока не комментирует проблему.Врач-косметологТатьяна Егорова рассказала, что, как правило, причина кроется в проблемах сщитовидной железой. "Облысение объясняется гормональным спадом", —поясняет врач-косметолог.Экспертдобавляет, что прикрыть жалкие патлы можно пересадкой волос, но все зависит отрекомендаций врачей. Кроме этого, такая процедура — это серьезный шаг, решитсяна который могут далеко не все. Алла Пугачева уже находится в солидномвозрасте, когда любое изменение во внешности — большой стресс.По слухам, покаАлла Борисовна спасается париками и накладными челками. Возможно, ради молодогомужа и двоих детей она все-таки решится пересадить волосы.