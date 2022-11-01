Уехавшая в Израиль Алла Пугачева пугает поклонников своим видом.
Уехавшая в Израиль Алла Пугачева пугает поклонников своим видом.
Народная артистка
РФ Алла Пугачева со скандалом покинула территорию страны почти месяц назад. За
это время лояльная публика артистка сильно уменьшилась — не все зрители
простили Алле Борисовны спешный отъезд и громкие слова. Однако, остались и те,
кто продолжает сопереживать Пугачевой. А поводов для беспокойства достаточно.
Так, в Сети стали
появляться слухи об обострении неприятного недуга Аллы Пугачевой. Поговаривают,
что состояние волос артистки чахнет на глазах, а скрывать проплешины становится
все труднее. Выдравшая волосы звезда пока не комментирует проблему.
Врач-косметолог
Татьяна Егорова рассказала, что, как правило, причина кроется в проблемах с
щитовидной железой. "Облысение объясняется гормональным спадом", —
поясняет врач-косметолог.
Эксперт
добавляет, что прикрыть жалкие патлы можно пересадкой волос, но все зависит от
рекомендаций врачей. Кроме этого, такая процедура — это серьезный шаг, решится
на который могут далеко не все. Алла Пугачева уже находится в солидном
возрасте, когда любое изменение во внешности — большой стресс.
По слухам, пока
Алла Борисовна спасается париками и накладными челками. Возможно, ради молодого
мужа и двоих детей она все-таки решится пересадить волосы.