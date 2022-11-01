Могло показаться, что Евгений Петросян даже не дал Татьяне Брухуновой времени нормально одеться.

Могло показаться, что Евгений Петросян даже не дал Татьяне Брухуновой времени нормально одеться.Народный артист РСФСР Евгений Петросян был женат пять раз. Концертный директор юмориста Татьяна Брухунова стала его последней, а точнее, крайней по счету супругой. Она подарила художественному руководителю телевизионного театра "Кривое зеркало" сына Вагана. Однако брак звезды эстрады нельзя назвать крепким.Многие поклонники юмориста за три года так и не поверили в искренность чувств его молодухи. Действительно, 33-летняя Татьяна Брухунова фактически годится своему 77-летнему кавалеру в дочки, а то и во внучки. Злые языки поговаривают, что помощницу артиста заинтересовали его денежные накопления.К слову, части активов Евгений Петросян уже лишился при дележке имущества с предыдущей супругой, Заслуженной артисткой России Еленой Степаненко. Развод двух звезд сцены получился довольно скандальным и теперь скандалы буквально преследуют юмориста.Да и молодая возлюбленная своим неоднозначным поведением заставляет задуматься о новом разводе. На днях она выложила в социальные сети странный ролик. Татьяна Брухунова бродила по длинному коридору, таская за собой дорожный чемодан в гордом одиночестве. Звезда эффектно ушла из дома. В Сети пошли сплетни, будто молодуху вышвырнул пожилой супруг.Зачем и куда Евгений Петросян отпустил свою жену, остается загадкой. Однако по внешнему виду могло показаться, что времени на сборы у супруги артиста не было. Татьяна Брухунова была одета совсем невзрачно и напялила на голову чудаковатую шапочку.