Конструкции станут основой сооружения. К ним прикрепят 34 пары вант.

Под Муромом завершено строительство двух пилонов вантового моста через Оку. Об этом сообщает «Автодор».Конструкции станут основой сооружения. К ним прикрепят 34 пары вант.«Для возведения правобережного пилона высотой 90 метров применили технологию скользящей опалубки. Она заключается в непрерывном бетонировании опоры с одновременным подъёмом опалубки. Метод позволил завершить работы в 2,5 раза быстрее», - уточнили в пресс-службе госкомпании.Напомним, что длина путепровода составит 1 377 метров. Он соединит участки платного автобана М-12 во Владимирской и Нижегородской областях.