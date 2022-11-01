Конструкции станут основой сооружения. К ним прикрепят 34 пары вант.
Под Муромом завершено строительство двух пилонов вантового моста через Оку. Об этом сообщает «Автодор».
Конструкции станут основой сооружения. К ним прикрепят 34 пары вант.
«Для возведения правобережного пилона высотой 90 метров применили технологию скользящей опалубки. Она заключается в непрерывном бетонировании опоры с одновременным подъёмом опалубки. Метод позволил завершить работы в 2,5 раза быстрее», - уточнили в пресс-службе госкомпании.
Напомним, что длина путепровода составит 1 377 метров. Он соединит участки платного автобана М-12 во Владимирской и Нижегородской областях.