Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Надежда Ермакова не может выносить ребенка.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Надежда Ермакова не может выносить ребенка.Недавно 38-летняя Надежда Ермакова заключила брак с возлюбленным Даниэлем Чистовым. Это событие, несомненно, стало весьма радостным для пары, но для полного счастья им не хватает ребенка. Однако обзавестись наследником супруги пока не могут. Все из-за проблем со здоровьем уэкс-участницы "Дома-2".Ермакова рассказала о апластической анемии, которую диагностировали ей больше двух лет назад. "Я понимая не имела, какой ад придется пройти", – вспомнила Надежда прошлое. Из-за патологии кровеносной системы девушка не может выносить ребенка. Организм отторгает плод как инородное тело.Бывшая участница телестройки призналась, что ее расстраивают постоянные вопросы о беременности. Мол, многие спрашивают, собирается ли она рожать. По словам Надежды, любопытные люди ведут себя бестактно, не понимая, что вопросом они могут ранить женщину.Ранее опасную болезнь диагностировали возлюбленному Надежды Ермаковой. Оказалось, у Даниэля Чистоваострый воспалительный увеит. У мужчины страдают глаза. Экс-участница "Дома-2" не подозревала, что все настолько серьезно. Подробнее об этом "Дни.ру".