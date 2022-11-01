Мать рэпера Тимати рассказала, как младший внук проводит время без матери.

Мать рэпера Тимати рассказала, как младший внук проводит время без матери.39-летний рэпер ибизнесмен Тимати (Тимур Юнусов, наст. имя артиста. — Прим. ред.) отец двоихдетей. Несмотря на то, что отношения с моделями Аленой Шишковой и АнастасиейРешетовой у него не сложились, артист старается уделять максимум своего времениобщим детям.Семья Тимати всоставе дочери Алисы, сына Ратмира и мамы Симоны сейчас отдыхает на море. Рэперс детства приучает наследников к водным видам спорта, как, например, к серфингу.Звездная бабушка и пожилая мать Тимати тоже любит проводить время с внуками.Вот и на днях СимонаЮнусова забрала внука на пару часов, чтобы разучить с ним стихотворение.Результатами гордая Симона поделилась с поклонниками."Самыйпростой способ (развивать память — Прим.ред.) — стихи", — написала она подпубликацией, где трехлетний мальчик наизусть читает целое стихотворение.Поклонникизвездной семьи поддержали мать Тимати. Некоторые даже рассказали семейный опыт изученияпроизведений. "Бабушкам стихи тоже актуально. Я свою после инсультазаставляю стихи учить", — поделилась одна из подписчиц Симоны.Напомним, чтоподход к воспитанию Алисы и Ратмира в одной семье отличается. Мама мальчика изначальнозаявила, что сын Тимати будет жить с ней, в отличие от Алисы, которая оченьчасто остается у бабушки.