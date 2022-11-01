Поставка новых троллейбусов «Авангард» для города Владимира под угрозой срыва. Поставщик – вологодская компания – нарушила сроки, указанные в контракте. Напомним, что еще 31 августа

Поставка новых троллейбусов «Авангард» для города Владимира под угрозой срыва. Поставщик – вологодская компания – нарушила сроки, указанные в контракте. Напомним, что еще 31 августа мэрия провела торги. На закупку новых троллейбусов были выделены средства из областной дотации. На торги заявились 3 участника. Одного из них отклонили из-за несоответствия заявки требованиям. Две другие компании участвовали