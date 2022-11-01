Поставщик некачественных ИВЛ во Владимирскую область вновь осужден за попытки дать взятки...

Поставщик некачественных ИВЛ во Владимирскую область вновь осужден за попытки дать взятки сотрудникам УФСИНЛенинским районным судом г. Владимира за покушение на дачу взяток сотрудникам УФСИН к штрафу приговорен бывший директор ООО «НПФ Костромская Медтехника», осужденный ранее за сбыт некачественных ИВЛ в больницы Владимирской области.Установлено, что мужчина, содержащийся в колонии №3 Владимирской области, обратился к оперуполномоченному оперативного отдела исправительного учреждения с просьбой за вознаграждение в сумме 50 тыс рублей внести недостоверные сведения в медицинскую карту относительно наличия у него заболеваний, которые служили бы основанием для перевода его в условия стационара, а в дальнейшем - основанием для изменения избранной ему меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, а также за создание благоприятных условий его содержания - оборудование камеры телевизором.Сотрудник предупредил мужчину о том, что данные действия являются преступленными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако осужденный продолжал уговаривать его.Родственниками мужчины был организован перевод сотруднику ФКУ ИК-3 суммы 50 тыс рублей, однако оперуполномоченный от получения взятки отказался.Помимо этого бывший предприниматель пытался подкупить работника туберкулезной больницы, чтобы тот за 30 тысяч рублей предоставил его адвокатам выписки из истории болезни для дальнейшего направления в негосударственные медицинские учреждения, от которых впоследствии должны были поступить выводы о невозможности содержания осужденного под стражей по состоянию здоровья.Родственники снова организовали перевод должностному лицу денежных средств в общей сумме 30 тыс рублей, от получения которых тот отказался.Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн. рублей. В доход государства конфискованы денежные средства, переданные в виде взятки, в общей сумме 80 000 рублей, сообщается пресс-службой Ленинского районного суда г. Владимира.Фото: freepik.com