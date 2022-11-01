Народная мудрость гласит, что солдат на фронте не болеет. А вот в «учебке»…

Простуда и ОРВИОсень в Центральной России - время холодных ветров, бесконечных дождей и первых заморозков. Многие из нас могут спрятаться от неприятных сюрпризов изменчивой природы в уютной домашней обстановке, заварив кофе, закутавшись в тёплый плед и включив любимый сериал. Однако ребята, попавшие под частичную мобилизацию, такой привилегии пока лишены. Капризы погоды они вынуждены переносить на полигонах и плацах. А погоны, увы, иммунитет сами по себе не укрепляют.Недавно в открытых источниках появилась информация о том, что в учебном центре в Коврове, где перед отправкой на фронт проходят переподготовку сотни жителей нашей области, военнослужащие массово болеют ОРВИ. Тревожные сообщения дошли до высоких кабинетов в «белом доме».В «учебку» направили экспертную группу врачей, в состав которой вошли ведущие специалисты-пульмонологи Областной клинической больницы, Областного фтизиопульмонологического диспансера и ковровские медики, прихватившие с собой специализированное оборудование. Именно врачи должны были подтвердить, или опровергнуть слухи о массовом заболевании воинов.Прибыв на территорию учебного центра, медики оперативно развернули мобильный флюорографический пункт, оборудовали всем необходимым помещения, в которых организовали медосмотры бойцов. Врачи приняли более 70 человек. У некоторых из них выявили простудные заболевания в стадии ремиссии.У расхворавшихся мобилизованных померяли температуру, взяли ПЦР-мазки на широкий спектр респираторных вирусов и провели экспресс-тестирование на коронавирус. К счастью, все результаты тестов на ковид оказались отрицательными. Однако «тревожные звоночки» всё же есть - флюорография выявила у одного из бойцов пневмонию.Всё идёт по плану?- Тяжёлых заболеваний, требующих оперативных вмешательств, и случаев туберкулёза не выявили. В основном - сезонные заболевания. Мы привлекли к работе и узких специалистов - мобилизованных принимают хирург и травматолог. Есть необходимое количество коек, чтобы пролечить заболевших. Инфекционной настороженности сейчас нет. Всего обследуют более 100 человек. Нам активно помогают и медики местной санчасти. Будем контролировать ситуацию, - сказал врио заместителя Губернатора Владимирской области Константин Баранов.В областной администрации говорят, что всех простудившихся бойцов снабжают необходимыми для поправки лекарствами - в части сформировали запас медикаментов и поставки не прекращают. Не менее оптимистично, по сообщениям командиров, дела обстоят и с вещевым обеспечением. Выходит, общество зря собирает деньги на экипировку мобилизованным?- Всё, что военнослужащему положено по нормам вещевого довольствия, - всё выдают. От командования части никаких рекомендаций самим покупать вещи не исходит, - сказал представитель Окружного учебного центра Владислав Истомин.Однако помощь нашим парням всё же нужна. Именно благодаря поддержке неравнодушных жителей региона удалось обеспечить мобилизованных солдат тем, что в нормы вещевого довольствия не входит. Например, перед отправкой им всем выдали спальные мешки, без которых в полевых условиях, мягко говоря, некомфортно ночевать на земле. Кроме того, на днях бойцам отправили полтонны гуманитарки, собранной по линии «Народного фронта»: «организации и обычные жители собрали всё, что необходимо на передовой: лекарства, консервы, бинокли, тактические коврики, термобельё».Заведующий отделением пульмонологии ОКБ Михаил Смирнов:- При некоторых видах пневмонии часто наблюдается лихорадка. Её ни у кого не выявили, однако 2-х пациентов отправили на дополнительное обследование в ЦРБ Коврова. В целом ситуация благополучная, бойцы настроены продолжать службу.