Основной объём работ планируется выполнить в 2023-2024 годах.

Проект расширения дороги Владимир-Суздаль до четырёх полос проходит госэкспертизу. После получения положительного заключения будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.В рамках капремонта планируется построить разворотные петли, установить освещение и ограждения, обустроить примыкания к местным дорогам, выполнить перенос коммуникаций.Как рассказали в Упрдоре, в ведении которого находится автомагистраль, сейчас проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза», после чего планируется провести торги.«Основной объём работ планируется выполнить в 2023-2024 годах», – подчеркнул начальник ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Сергей Карпов.Ранее сообщалось, что к трассы до 4-х полос приступят уже в декабре 2022-го года.