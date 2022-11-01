Гороховец и Муром - поистине уникальные города, словно сотканные из былинного «Русского Духа».

Начало маршрутаПрогуливаясь по их древним улицам, можно явственно ощутить сердцебиение отечественной истории, почувствовать дыхание веков. Приземистые крепостные валы хранят память о героических деяниях великих князей и их отважных дружинников. Древние монастыри и величественные храмы, благословлённые молитвами православных святых, радушно встречают паломников со всех уголков страны. Каменные купеческие палаты, старинные торговые ряды, дворянские особняки - эклектика архитектурных стилей от классицизма до модерна...Не удивительно, что первый в нашем регионе туристический маршрут со статусом «Национальный» соединит именно Муром и Гороховец. Название у него соответствующее - «Былинный путь». Маршрут основали на одном из важнейших элементов культурного кода нашей страны - сказаниях и героях. Конечно, в первую очередь речь идёт об образе русского былинного богатыря Ильи Муромца, имя которого стало настоящим брендом для нашего региона.Муром и Гороховец признают перспективными туристическими направлениями на самом высоком уровне - их упоминания можно найти в послании Президента Федеральному Собранию. Да и на повестке областных властей развитие туриндустрии в малых исторических городах занимает не последнее место. Гости из других регионов,в условиях закрывающихся границ почувствовавшие интерес к отечественным достопримечательностям, готовы пополнять местные бюджеты своими «кровно нажитыми» - нужно их только хорошенько заинтриговать мифами и историческими фактами, а также создать подобающую инфраструктуру.Важна каждая мелочь- Важнейшими составляющими маршрута «Былинный путь» стали система навигации и инфраструктура, как для организованных групп, так и для самостоятельных туристов. Комплекс информационных стоек и билбордов по маршруту обеспечивает его целостность и художественную ценность, а наличие системы стандартизации и маркировки музеев, отелей и ресторанов позволяет развивать механизм причастности к проекту и контролировать уровень сервиса, - сказал врио первого заместителя Губернатора Владимирской области Александр Ремига.Сам факт того, что экспертный совет по определению национальных туристических маршрутов при Федеральном агентстве по туризму одобрил заявку нашей области с проектом «Былинный путь» - яркий маркер того, что сфера гостеприимства в регионе активно развивается. Одно из важных достижений проекта «Былинный путь» - это комфортабельные гостиницы, которые возвели на маршруте. Каждую из них оборудовали пандусами и специальными номерами для людей с ограниченными возможностями здоровья, а это прорыв даже по европейским меркам.Показательно, что среди заявок от самых разных субъектов для присвоения статуса «Национальный туристический маршрут» отобрали лишь 6 проектов. Конкуренция была очень серьёзная. Однако именно наш регион оказался в числе фаворитов у экспертов. И это, нужно полагать, неспроста. Ни один туристический маршрут не может существовать «в вакууме», особенно на столь благодатной с исторической и культурной точки зрения земле, как наша...Губернатор Владимирской области Александр Авдеев:- Внешнеполитическая обстановка дала серьёзный импульс развитию внутреннего туризма. Потенциал края как мощнейшего туристического центра практически неисчерпаем. Наша задача - не только помочь в развитии точкам, уже хорошо известным и любимым гостями региона, но и создать новые привлекательные маршруты, пространства и в целом конкурентоспособную туристическую среду. Поддержка туротрасли - история не только для бизнеса и гостей. Системная работа в этом направлении позволяет создавать качественную инфраструктуру в городах и районах области и для местных жителей.