Он последним подал документы в конкурсную комиссию.

Пятым кандидатом на пост главы Владимира стал вице-губернатор Дмитрий Лызлов. Он последним подал документы в конкурсную комиссию.Ранее на участие в конкурсе на пост сити-менеджера зампред ЗС Роман Кавинов, замдиректора департамента экономического развития Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и представитель ЛДПР Владимир Рыкунов.Итоги конкурса подведут 10 ноября. Далее свой выбор сделают депутаты горсовета.К слову, утром 31 октября Александр Авдеев о том, что с куратором внутриполитического блока, коим является Лызлов, продлевается контракт и он остаётся в Белом доме.