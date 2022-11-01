Долгое ожидание на остановках и переполненные автобусы в часы пик. Работа общественного транспорта...
Долгое ожидание на остановках и переполненные автобусы в часы пик. Работа общественного транспорта продолжает вызывать нарекания владимирцев. Что происходит на линиях сейчас? Выяснял Александр Сыпченко.
Догнать любой ценой. Опаздывающим на автобус жителям областного центра теперь часто приходится заниматься бегом - чтобы потом не пришлось ждать следующего. А ждать можно долго. По словам пассажиров, интервалы движения порой достигают 30-40 минут.
Тамара Кобякова, жительница Владимира:
- Один раз 40 минут не было, ждала 7-ку, то долго нету, то идут через каждые 5 минут, сразу 2 подряд.
Жалуются владимирцы не только на большие интервалы, но и на техническое состояние самих автобусов. Причем у всех городских перевозчиков.
Антонина Малышева, жительница Владимира:
- Вот 21 автобус очень плохо ходит, большие интервалы и вообще не выдерживают, автобусы все старые, сломанные, часто бывает ломаются на дороге.
Несколько дней назад на улице Безыменского загорелся автобус 26-го маршрута. К счастью, никто не пострадал, всех пассажиров экстренно эвакуировали. Кондуктор Елена Еременко уверена: частые опоздания автобусов вызваны тяжелой транспортной ситуацией в городе - повсеместными авариями и пробками.
Елена Ерёменко, кондуктор автобуса №21с:
- Из-за пробок может и на полчаса, может и больше, в зависимости какое время суток, вечером - так дольше, а если днем пробка, ну, аварий бывает, конечно, много.
В ближайшее время ситуация может резко усугубиться, уверены водители. С наступлением холодов пробок станет больше, а люди будут дольше мерзнуть на остановках. Система мониторинга транспорта «Глонасс» никак не способна повлиять на ситуацию, электронное табло на остановках в час пик показывает время относительное...
Сергей, водитель автобуса №23:
- Если пробки, значит опаздывает, если нет пробок, значит не опаздывает, зависит не от водителя, а от дорожной ситуации, будет сейчас снегопад - все будем опаздывать.
В мэрии заявляют: все перевозчики перед наступлением зимы должны полностью подготовить свой подвижной состав и производственные базы к работе. Любое нарушение утвержденных графиков движения будет рассматриваться отдельно.
Андрей Мольков, начальник отдела транспорта и связи Управления транспорта и связи администрации г. Владимира:
- По каждому случаю нарушения графиков создается претензионный материал, который направляется перевозчикам, и по информации, почему он допустил то или иное нарушение, уже руководством принимаются соответствующие решения.
Чиновники уверяют, что транспортного коллапса в городе не случится. Критичных проблем в системе общественного транспорта Владимира нет.
Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»