Долгое ожидание на остановках и переполненные автобусы в часы пик. Работа общественного транспорта...

Долгое ожидание на остановках и переполненные автобусы в часы пик. Работа общественного транспорта продолжает вызывать нарекания владимирцев. Что происходит на линиях сейчас? Выяснял Александр Сыпченко.Догнать любой ценой. Опаздывающим на автобус жителям областного центра теперь часто приходится заниматься бегом - чтобы потом не пришлось ждать следующего. А ждать можно долго. По словам пассажиров, интервалы движения порой достигают 30-40 минут.Тамара Кобякова, жительница Владимира:- Один раз 40 минут не было, ждала 7-ку, то долго нету, то идут через каждые 5 минут, сразу 2 подряд.Жалуются владимирцы не только на большие интервалы, но и на техническое состояние самих автобусов. Причем у всех городских перевозчиков.Антонина Малышева, жительница Владимира:- Вот 21 автобус очень плохо ходит, большие интервалы и вообще не выдерживают, автобусы все старые, сломанные, часто бывает ломаются на дороге.Несколько дней назад на улице Безыменского загорелся автобус 26-го маршрута. К счастью, никто не пострадал, всех пассажиров экстренно эвакуировали. Кондуктор Елена Еременко уверена: частые опоздания автобусов вызваны тяжелой транспортной ситуацией в городе - повсеместными авариями и пробками.Елена Ерёменко, кондуктор автобуса №21с:- Из-за пробок может и на полчаса, может и больше, в зависимости какое время суток, вечером - так дольше, а если днем пробка, ну, аварий бывает, конечно, много.В ближайшее время ситуация может резко усугубиться, уверены водители. С наступлением холодов пробок станет больше, а люди будут дольше мерзнуть на остановках. Система мониторинга транспорта «Глонасс» никак не способна повлиять на ситуацию, электронное табло на остановках в час пик показывает время относительное...Сергей, водитель автобуса №23:- Если пробки, значит опаздывает, если нет пробок, значит не опаздывает, зависит не от водителя, а от дорожной ситуации, будет сейчас снегопад - все будем опаздывать.В мэрии заявляют: все перевозчики перед наступлением зимы должны полностью подготовить свой подвижной состав и производственные базы к работе. Любое нарушение утвержденных графиков движения будет рассматриваться отдельно.Андрей Мольков, начальник отдела транспорта и связи Управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- По каждому случаю нарушения графиков создается претензионный материал, который направляется перевозчикам, и по информации, почему он допустил то или иное нарушение, уже руководством принимаются соответствующие решения.Чиновники уверяют, что транспортного коллапса в городе не случится. Критичных проблем в системе общественного транспорта Владимира нет.Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»