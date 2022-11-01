Виктория Боня продолжает удивлять своих поклонников.

Виктория Боня продолжает удивлять своих поклонников.Экс-звезда "Дома-2" славится нетрадиционными подходами к нормализации своего внутреннего состояния: посещает ретриты, стоит на гвоздях, участвует в разных шаманских ритуалах – в общем, что только не делает Виктория Боня, чтобы чувствовать себя хорошо.Было время, когда светская львица рассказывала всему миру о чудодейственных кактусах, которые помогли ей похудеть. По ее словам, растение кардинально поменяло ее рацион за несколько дней и с тех пор ее тянет исключительно на правильную пищу.На этом ее истории с волшебными кактусами не закончились. Накануне Виктория Боня поделилась еще одним личным откровением – как на практике узнала о свойствах кактуса Сан Педро. "Он исцеляет душу, позволяет увидеть ваши слабые места и излечить их!", – поделилась звезда в своем микроблоге.Церемония с колючим кактусом – очень интимная процедура, которая проводится, по словам экс-участницы "Дома-2", под руководством знающих людей. И, она сама, конечно, занималась таким интимом, причем не один раз, а больше тридцати! "Я уже 12 лет делаю эти практики", – разоткровенничалась звезда.Растопырив однажды свою заветную щелку в виде рта и попробовав все эффекты от кактуса на себе, теледива теперь собирает вокруг себя единомышленников и приводит к этой "сакральной медицине" других людей. "Это самое большое счастье, найти свое предназначение в жизни", – написала Виктория Боня.