Анна Седокова решила разоблачить все слухи и домыслы о зарабатывании денег.

Анна Седокова решила разоблачить все слухи и домыслы о зарабатывании денег.Певица иэкс-участница группы "ВИА-Гра" Анна Седокова любит рассуждать наразные темы в своем микроблоге. На днях маму троих детей буквально атаковали вопросамипро финансы и заработок. Поклонникам интересно, как Анна Седокова так успешно распоряжаетсясвоим доходом.Вместо откровенийартистка решила "разоблачить" продавцов модных курсов по загадываниюжеланий и визуализированию целей. Сейчас в Интернете можно найти массу платныхмарафонов и курсов, создатели которых обещают помочь людям стать успешнее. Новот Анна Седокова не верит громким обещаниям и считает, что для успеха нужнопросто много работать."Почему вымало зарабатываете? Потому что вы мало работаете) Словили инсайт? А если многои денег нет, то работаете не там и занимаетесь не тем", — заявила АннаСедокова.Правда,фотографию для такого мотивирующего поста артистка выбрала своеобразную. Подписчикинашли Анну в куче черных мусорных пакетов, набитых непонятными предметами. Скореевсего, фото было сделано рано утром — раздутую Анну Седокову выдали утренниеотеки на лице. По мнению фолловеров, выглядит так, будто Седокова подрабатываетгорничной в отеле.