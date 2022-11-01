Андрей Разин сделал громкое заявление о Юрии Шатунове и его творчестве.

Андрей Разин сделал громкое заявление о Юрии Шатунове и его творчестве.В июне этого годане стало Юрия Шатунова — солиста легендарной группы "Ласковый май".Причиной ухода медики назвали обширный инфаркт 48-летнего мужчины. Послепроведенной проверки Следственный комитет пришел к выводу, что никакихсторонних факторов смерти нет.Поклонники началистроить свои версии происходящего. Многие поспешили заявить, во всем виноватпродюсер группы Андрей Разин. По слухам, именно из-за разбирательств наавторские права и патенты здоровье Юрия Шатунова сильно ухудшилось.Теперь же, послеухода солиста, Андрей Разин потихоньку стирает память об артисте из социальныхсетей, радиостанций и др. В видеообращении к зрителям продюсер заявил, чточерез два-три месяца весь контент, посвященный группе "Ласковый май"и Юрию Шатунову будет удален из Сети, а любое несогласованное мероприятие —немедленно заблокировано."Исполнениепесен "Ласкового мая" запрещено! Все песни, которые исполняютсягруппой, будут заблокированы во всех социальных сетях", — говорит Разин.Единственныйисточников информации о Юрии станет собственный ютуб-канал Андрея Разина.Продюсер спешит заверить, что при специальном запросе отдельные площадки смогутполучить права на фотографии и видео с артистом, но свободное использованиетворчества — недопустимо.