Полина Сидихина пошла по стопам отца и обрела счастье в личной жизни. Однако официально она до сих пор не в браке.

Полина Сидихина пошла по стопам отца и обрела счастье в личной жизни. Однако официально она до сих пор не в браке.Многие зрители знают Евгения Сидихина по роли следователя Никиты Кудасова в сериале "Бандитский Петербург". Однако известен он не только как талантливый артист, но и как примерный семьянин. Сидихин долгие годы счастлив с любимой женой, которая подарила ему трех дочерей. Младшая наследница, Анфиса, появилась на свет в 2007 году. А вот старшей дочке актера, Полине, исполнилось уже 34 года. Она давно стала мамой и создала собственную семью.Со своей супругой, актрисой-кукольницей Татьяной Борковской, Евгений Сидихин встретился еще в студенческие годы. Вскоре они поженились и впервые стали родителями. Полина родилась в 1988 году, и девять лет была единственным ребенком в семье.Старшая наследница актеров с ранних лет бывала за кулисами БДТ и уже в детстве дебютировала на сцене в одной из постановок. Кроме того, дочь Сидихина проводила много времени на съемках вместе с отцом и не раз снималась в эпизодах. Ни у кого не было сомнений, что Полина пойдет по стопам родителей и тоже свяжет жизнь с творчеством.Окончив школу, девушка решила поступать в Академию Искусств в Санкт-Петербурге. Полина не хотела, чтобы ей делали поблажки из-за родства со знаменитым актером, и проходила отбор под фамилией матери. К счастью, ей удалось получить заветное место на курсе. А вскоре молодая актриса начала активно работать на сцене и в кино.Сидихина завоевала любовь зрителей, снявшись в сериале "Литейный", картине "Последняя встреча" и многих других проектах. Сегодня на счету артистки несколько десятков самых разных ролей. Полина остается востребованной актрисой и часто появляется на экранах.Личная жизнь Сидихиной сложилась не менее удачно, чем карьера. В 2011 году, когда актрисе исполнилось 23, судьба свела ее с юристом Дмитрием. По словам звезды, это была любовь с первого взгляда. Пара до сих пор вместе и воспитывает дочку Стефанию, которая появилась на свет в 2018 году. Однако выходить за избранника замуж Полина наотрез отказывается.Свадьба в жизни артистки была, но лишь импровизированная. Сидихина устроила пышное торжество в честь своего 30-летия, которое отмечала уже будучи в положении. Влюбленные провели праздник в соответствующих нарядах, с кольцами и свадебным тортом, но так и не поставили штамп в паспорте. Полина считает, что эта формальность никак не повлияет на их с мужем отношения.