Ольга Орлова с нетерпением ждет появления на свет малыша.

Ольга Орлова с нетерпением ждет появления на свет малыша."В 40 лет жизнь только начинается", – говорила героиня Веры Алентовой в фильме "Москва слезам не верит". Ольга Орлова убедилась в верности этого изречения. Сейчас ведущей телепроекта "Дом-2" 44, и она ждет ребенка. О беременности экс-солистка группы "Блестящие" сообщила недавно.Орлова подарит малыша своему возлюбленному Валерию, с которым узаконила отношения в прошлом году. Интересно, что у Ольги есть взрослый сын от первого брака. Телеведущая родила Артема от бизнесмена Александра Карманова. Артистка рассталась с предпринимателем, когда их общему ребенку было три года.Орлова целиком и полностью погружена в беременность. Она не перестает писать об этом в своих аккаунтах в социальных сетях. Например, недавно знаменитость рассказала поклонникам анекдот о будущем отце, который нетерпеливо спрашивает доктора о том, когда ему сообщал пол его сына."Сообщаю: пол вашего сына – девочка", – процитировала Ольга доктора из анекдота.Посмеявшись над комичностью короткой истории, телеведущая прикрепила эмодзи в виде девочки с бантиком. Поклонники решили, что Ольга Орлова ждет именно дочь, поэтому принялись поздравлять знаменитость. Ведущая "Дома-2", намекнув на пол будущего ребенка, пока не стала вносить ясность.