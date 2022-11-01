Во Владимире определены объекты дорожных ремонтных работ, которые администрация города будет...

Во Владимире определены объекты дорожных ремонтных работ, которые администрация города будет проводить в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».Большинство соответствующих конкурсных процедур уже проведены. Это позволит дорожникам приступить к выполнению муниципальных контрактов уже весной, сразу с наступлением подходящих погодных условий.На 2023 год, как и несколько лет подряд ранее, город Владимир выделяет на эти цели 250 млн. рублей: 200 млн. из федерального бюджета и 50 млн. - из городского.В 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире планируется отремонтировать 7 дорожных объектов: 8,5 км автомобильных дорог общей площадью 109 тыс. кв. м:- Судогодское шоссе (от д. №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево);- ул. Мира (от ул. Почаевской до ул. Большой Нижегородской);- ул. Добросельская (от д. №213 по ул. Добросельской до автодороги Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М7 «Волга»);- ул. Гвардейская (от ул. Институтский городок до поворота на микрорайон Пиганово);- автодорога Лемешки-Оргтруд;- ул. Вокзальная (от Вокзального спуска до ул. Большой Нижегородской);- участок автодороги Юрьевец-Спасское (от ул. Гвардейской до разворотного кольца с. Спасское).В перечень дорожных работ включены ремонт проезжей части, в т.ч. заездные карманы и площадки ожидания остановки общественного транспорта, тротуаров, а также замена люков дождеприемников, сообщила пресс-служба горадминистрации.Фото: https://vladimir-city.ru/