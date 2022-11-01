Работы запланированы на 2023-ий год.
Во Владимире по нацпроекту отремонтируют семь дорог. Работы запланированы на 2023-ий год.
Подрядчики уже определены. За свою работу они получат порядка 250 млн рублей. Всего заасфальтируют 8,5 км автомагистралей площадью 109 тысяч квадратных метров:
- Судогодское шоссе (от д. №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево);
- ул. Мира (от ул. Почаевской до ул. Большой Нижегородской);
- ул. Добросельская (от д. №213 по ул. Добросельской до автодороги Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М7 «Волга»);
- ул. Гвардейская (от ул. Институтский городок до поворота на микрорайон Пиганово);
- автодорога Лемешки-Оргтруд;
- ул. Вокзальная (от Вокзального спуска до ул. Большой Нижегородской);
- участок автодороги Юрьевец-Спасское (от ул. Гвардейской до разворотного кольца с. Спасское).
В смету включён ремонт заездных карманов, площадок ожидания общественного транспорта, тротуаров, а также замена люков.
- Думаю, что строка «ремонт дорог» в бюджете области, с выделением серьёзных вливаний, останется теперь навсегда. Это гарантирует и национальный проект «Безопасные дороги». Работаем дальше, - написал депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.