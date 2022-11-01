Работы запланированы на 2023-ий год.

Во Владимире по нацпроекту отремонтируют семь дорог. Работы запланированы на 2023-ий год.Подрядчики уже определены. За свою работу они получат порядка 250 млн рублей. Всего заасфальтируют 8,5 км автомагистралей площадью 109 тысяч квадратных метров:- Судогодское шоссе (от д. №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево);- ул. Мира (от ул. Почаевской до ул. Большой Нижегородской);- ул. Добросельская (от д. №213 по ул. Добросельской до автодороги Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М7 «Волга»);- ул. Гвардейская (от ул. Институтский городок до поворота на микрорайон Пиганово);- автодорога Лемешки-Оргтруд;- ул. Вокзальная (от Вокзального спуска до ул. Большой Нижегородской);- участок автодороги Юрьевец-Спасское (от ул. Гвардейской до разворотного кольца с. Спасское).В смету включён ремонт заездных карманов, площадок ожидания общественного транспорта, тротуаров, а также замена люков.- Думаю, что строка «ремонт дорог» в бюджете области, с выделением серьёзных вливаний, останется теперь навсегда. Это гарантирует и национальный проект «Безопасные дороги». Работаем дальше, - написал депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.