Накануне вечером на трассе в Воронежской области произошла авария, которая обернулась трагедией:...

Накануне вечером на трассе в Воронежской области произошла авария, которая обернулась трагедией: погибли три человека, еще двое пострадали.Вчера, 31 октября, примерно в 22.20 в Павловском районе на 660-м км автодороги М-4 «Дон» 18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в проезде грузовому автомобилю DAF с полуприцепом под управлением 34-летнего жителя Владимирской области, вследствие чего произошло столкновение. Затем от удара тягач врезался в полуприцеп грузового автомобиля MAN под управлением 34-летнего жителя села Новая Усмань. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель «Лады» и его пассажиры: 24-летний молодой человек и 21-летняя девушка, жители города Павловск, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Ещё два пассажира легкового автомобиля: 18-летние молодой человек и девушка, местные жители, получили травмы и были доставлены в больницу.Обстоятельства происшествия уточняются.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области