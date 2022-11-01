Уложен первый слой толщиной 60 мм.

В Коврове приступили к асфальтированию половины Павловского моста. Местная компания «Дор-Тех» работает на отремонтированном ранее участке.Как рассказали в службе технического контроля за производством работ, уложен первый слой толщиной 60 мм. Восстановление правой части путепровода завершат в течение двух недель, после чего власти запустят движение. Затем подрядчик перейдет на левую сторону. Пока есть решение открыть половину моста для автобусов. Вопрос по троллейбусам находится в стадии проработки.Стоимость асфальтирования составит 3,3 млн рублей.