В рамках Года культурного наследия в России темой фестиваля была выбрана Экология, а точнее «Экология мира- генетический и код России. Природа- источник силы и вдохновения».

28 октября в Ковровском «Современнике» прошел 23 городской экологический фестиваль «Лазурь». В рамках Года культурного наследия в России темой фестиваля была выбрана Экология, а точнее «Экология мира- генетический и код России. Природа- источник силы и вдохновения».Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» не смогли обойти это событие стороной, и приняли участия, как почетные члены жюри. Программа фестиваля была очень обширной и включила в себя множество направлений, таких как: конкурс «Зеленый театр», конкурс «Экомода», киноконкурс, фотоконкурс, конкурс на лучший буктрейлер и многое-многое другое.Одной из наиболее приоритетных целей фестиваля является — воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе и повышению экологического знания среди населения Владимирской области. Участниками фестиваля стали общеобразовательные учреждения, клубы по месту жительства г. Коврова, Ковровского района, коллективы домов культуры, домов детского и юношеского творчества, учреждения дополнительного образования.Одним словом, «Современник» наполнился огромным числом талантливых ребят, которые стремятся изменить экологию и окружающую среду, родного края, в лучшую сторону.Подобные фестивали позволяют находчивым и талантливым детям найти не только новых друзей, но и получить колоссальный багаж знаний от членов жюри и своих сверстников.Безусловно, данный фестиваль очень самобытный, яркий и оригинальный. Его цели и задачи актуальны, ведь продвижение и популяризация экологического знания очень важны для родного края.