Исполнению родительских обязанностей способствовали принудительные меры.

В Муроме отца заставили выплатить сыну 205 тысяч рублей долга по алиментам. Исполнению родительских обязанностей способствовали принудительные меры.После развода мальчик воспитывался мамой, а папа был обязан выплачивать 25% доходов на содержание ребенка. Первое время мужчина исправно переводил деньги, но потом накопил 205 тысяч рублей долга. К этому моменту сыну уже исполнилось 18 лет.Сотрудники ФССП наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля 46-летнего должника и о взыскании средств, лежащих в банке. Действия представителей службы побудили муромлялина заплатить.Напомним, что за неуплату алиментов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность по ч.1 ст. 157 УК РФ.