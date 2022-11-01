Судебные приставы взыскали с жителя города Мурома в пользу его уже достигшего совершеннолетия сына...

Судебные приставы взыскали с жителя города Мурома в пользу его уже достигшего совершеннолетия сына свыше 205 тысяч рублей алиментного долга. Исполнению родительских обязанностей способствовали принудительные меры.Исполнительное производство в отношении 46-летнего мужчины было возбуждено в отделении судебных приставов Муромского района.После развода супругов мальчик воспитывался мамой, а мужчина был обязан выплачивать 1\4 часть доходов на содержание ребенка. Первое время отец исправно исполнял родительские обязанности, но вскоре перестал это делать. В результате образовалась задолженность по алиментам в размере более 205 тысяч рублей, а сын к этому моменту уже достиг совершеннолетия. Отметим, что просрочка по алиментным обязательствам может удерживаться и после совершеннолетия детей.Оказалось, что в собственности у должника имеется легковой автомобиль китайского производства. Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины и об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке.Эти меры побудили мужчину приступить к оплате задолженности — на сегодняшний день все 205 тысяч рублей перечислены в пользу сына. Также ему пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок, сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: https://r33.fssp.gov.ru/