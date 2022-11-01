Мужчина систематически обманывал клиентов фирмы.

В Муроме юрист обвиняется в обмане клиентов на 3,2 млн рублей. Мужчине вменяют серию мошенничеств.Являясь сотрудником фирмы, предоставляющей юруслуги, с апреля 2018 по февраль 2020 года, он заключил с тремя жителями Мурома договоры на оказание юридической помощи. Получив более 700 тысяч рублей, муромлянин не собирался решать проблемы клиентов.Ещё одна афёра произошла при следующих обстоятельствах. Женщина обратилась в фирму за помощью в оформлении наследства. Злоумышленник, зная, что она получит крупную сумму денег, получил от потерпевшей по договору займа 2,5 млн рублей. При этом деньги он не вернул, а наличие долговых обязательств отрицал.От имени ещё одной клиентки мужчина изготовил расписку о получении от него в долг 3,5 млн рублей. Затем горе-юрист обратился в суд с требованием взыскать их с женщины. Однако последнее преступление он не смог довести до конца.В итоге злоумышленник стал фигурантом трёх уголовных дел. Их рассмотрит Муромский городской суд.